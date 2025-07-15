Информация о вине РФ в гуманитарной катастрофе в Афганистане оказалась фейком

Информация о вине РФ в гуманитарной катастрофе в Афганистане не подтвердилась

В сети начала распространяться информация о том, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы из-за дружбы с Россией. Это не соответствует действительности.

Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы из-за решения США о сокращении помощи. До этого решения Трампа США предоставляли Афганистану более 40 процентов гуманитарной помощи. После упразднения Агентства США по международному развитию (USAID) были сокращены почти все финансируемые Вашингтоном гуманитарные и экономические проекты в Афганистане на общую сумму в 500 миллионов долларов. 8 апреля Госдепартамент подтвердил прекращение финансирования Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Афганистане из-за опасений, что она «приносит пользу террористическим группировкам».

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на июнь 2025 года в результате распоряжения администрации Трампа была приостановлена или прекращена работа более 420 медицинских учреждений.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) Организации Объединенных Наций в Афганистане, которая в последние годы получала более трети финансирования от США, заявила в июле 2025 года, что может оказать помощь лишь одному миллиону из десяти миллионов афганцев, остро нуждающихся в продовольственной помощи.

В мае 2025 года Минэкономики Афганистана призывало США не использовать гуманитарную помощь в качестве инструмента политического давления.

«Гуманитарная помощь, основанная на мировых законах и уважении международных принципов, жизненно важна. В чрезвычайных ситуациях, бедствиях, экономических кризисах и для уязвимых лиц такая помощь играет ключевую роль в обеспечении продовольствием, водой и доступом к услугам. Но эта помощь не должна использоваться в качестве инструментов политического давления», — заявил пресс-секретарь министерства Абдул Рахман Хабиб.

Россия в мае 2025 года отправила в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи. Москва передала 1280 тонн муки отделению Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в северной афганской провинции Балх. Присутствовавшие на церемонии передачи груза представители генконсульства РФ в Мазари-Шарифе подчеркнули приверженность Москвы поддержке афганского народа в рамках сотрудничества с ВПП ООН. По их словам, Россия продолжит оказывать помощь Афганистану.

Афганский телеканал Ariana News отметил, что груз был доставлен Россией в критический момент, поскольку объем международной помощи Афганистану в последнее время сократился.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

