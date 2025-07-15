Звезда популярного реалити-шоу рассказала о не попавшем в эфир опасном случае

Звезде шоу «Остров любви» Куксли понадобилась медпомощь из-за падения на съемках

Звезда популярного британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Меган Форте Кларк рассказала об опасном случае на съемках, который не попал в эфир. В ролике, опубликованном в TikTok, она заявила, что участнику проекта Гарри Куксли понадобилась медицинская помощь из-за падения на площадке.

«Однажды мы с Гарри делали колесо, и он стоял слишком близко к пруду. Он упал на спину с включенным микрофоном в пруд возле спортзала», — вспомнила Кларк и уточнила, что этот момент не вошел в эфир.

По ее словам, в итоге Куксли обратился к врачу на съемочной площадке, который посоветовал ему принять обезболивающее.

Ранее бывшая ведущая американской версии шоу «Остров любви» Пейдж ДеСорбо назвала причину ухода из проекта. Телезвезда объяснила, что упала в обморок прямо на съемках, из-за чего была вынуждена покинуть площадку досрочно.

«Остров любви» — британское шоу, в эфире которого участники пытаются найти вторую половинку. Свои версии проекта выпустили в США, Австралии, Франции, Германии и других странах.