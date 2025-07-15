Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:05, 15 июля 2025Интернет и СМИ

Звезда популярного реалити-шоу рассказала о не попавшем в эфир опасном случае

Звезде шоу «Остров любви» Куксли понадобилась медпомощь из-за падения на съемках
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Меган Форте Кларк

Меган Форте Кларк . Кадр: Not My Bagg / YouTube 

Звезда популярного британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Меган Форте Кларк рассказала об опасном случае на съемках, который не попал в эфир. В ролике, опубликованном в TikTok, она заявила, что участнику проекта Гарри Куксли понадобилась медицинская помощь из-за падения на площадке.

«Однажды мы с Гарри делали колесо, и он стоял слишком близко к пруду. Он упал на спину с включенным микрофоном в пруд возле спортзала», — вспомнила Кларк и уточнила, что этот момент не вошел в эфир.

По ее словам, в итоге Куксли обратился к врачу на съемочной площадке, который посоветовал ему принять обезболивающее.

Ранее бывшая ведущая американской версии шоу «Остров любви» Пейдж ДеСорбо назвала причину ухода из проекта. Телезвезда объяснила, что упала в обморок прямо на съемках, из-за чего была вынуждена покинуть площадку досрочно.

«Остров любви» — британское шоу, в эфире которого участники пытаются найти вторую половинку. Свои версии проекта выпустили в США, Австралии, Франции, Германии и других странах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношение Запада к России изменится». Бывший премьер высказался о завершении СВО и ее последствиях

    Певица Слава опубликовала видео в купальнике

    В решении Благовещенска запретить электросамокаты усмотрели правонарушение

    В США обеспокоились необычным спутником российской «Ангары-А5»

    Следствие раскрыло подробности подрыва автомобиля судьи в Бердянске

    В России попросили не ограничивать скидки от маркетплейсов

    В США усомнились в эффективности помощи Трампа Украине

    Медведев отреагировал на «декоративный ультиматум» Трампа Кремлю

    В Сети появилось первое фото нового Гарри Поттера

    Стоматолог дала советы по выбору зубной пасты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости