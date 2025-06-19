Телезвезда отключилась на съемках

Телезвезда Пейдж ДеСорбо упала в обморок на съемках шоу «Остров любви»

Американская телезвезда Пейдж ДеСорбо раскрыла подробности внезапного ухода со съемок шоу «Остров любви» (Love Island). Об этом сообщает издание E! News.

По словам ДеСорбо, в день съемок она была уставшей после длительного перелета на остров Фиджи, где проходит действие реалити-шоу, а также приняла бета-блокатор — фармакологический препарат, который помогает замедлить ритм сердца. Кроме того, в тот день было жарко, а она надела плотную водолазку.

В итоге из-за этого ДеСорбо упала в обморок. «Съемки длятся уже полтора часа, и я думаю: "Знаешь что? Дай мне минутку, я чувствую себя немного нехорошо. (...) Но я не собираюсь останавливать шоу, которое любезно пригласило меня прийти. И я буквально села и отключилась», — рассказала она. Телезвезда добавила, что после этого была вынуждена покинуть площадку, не завершив съемки.

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