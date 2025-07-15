Москвичам назвали срок прекращения грозовых дождей

Синоптик Ильин: Грозовые дожди в Москве продлятся до 18 июля

Вероятность грозовых дождей в Москве сохранится до конца рабочей недели, 18 июля. Срок прекращения обильных осадков назвал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

«Сегодня и вплоть до пятницы включительно есть вероятность грозовых дождей с порывистым ветром. Наиболее сильные дожди во вторник и среду», — предупредил метеоролог. При этом преимущественно сильные осадки будут выпадать во второй половине дня.

Тепло из столицы пока не уйдет, заверил Ильин. Днем воздух в Москве будет прогреваться до плюс 26-27 градусов в Москве и до плюс 24-29 градусов — в области. Ночью столбики термометров не опустятся ниже плюс 13-15 градусов.

Ранее стало известно, что в течение двух часов в некоторых районах Москвы выпала месячная норма осадков. Больше всего осадков было зафиксировано в Северном административном округе (АО) столицы — там выпало 85 миллиметров. За ним следуют Восточный АО (до 75 миллиметров), Юго-Восточный АО (до 66 миллиметров) и Северо-Восточный АО (до 64 миллиметров).