Начальник полиции российского аэропорта в наручниках попал на видео

ФСБ показала видео задержания начальника полиции нижегородского аэропорта. Об этом сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, как производят задержание начальника отдела транспортной полиции, а также других сотрудников аэропорта. На видео показаны бланки миграционных карт с разрешенным выездом с территории страны, деньги и украшения.
Возбуждено уголовное дело по статьям 322.1 («Организация незаконной миграции») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.
По данным следствия, в период с 2024 года по 2025 год в аэропорту работала организованная группа, в которую входили сотрудники МВД на транспорте и местные жители. Они выявляли нарушителей миграционного законодательства, а после за денежное вознаграждение организовывали их свободный выезд с территории России без привлечения к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что российского полицейского задержали при получении взятки фальшивыми деньгами.