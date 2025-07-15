Начальник полиции российского аэропорта в наручниках попал на видео

ФСБ показала видео задержания начальника полиции нижегородского аэропорта

ФСБ показала видео задержания начальника полиции нижегородского аэропорта. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как производят задержание начальника отдела транспортной полиции, а также других сотрудников аэропорта. На видео показаны бланки миграционных карт с разрешенным выездом с территории страны, деньги и украшения.

Возбуждено уголовное дело по статьям 322.1 («Организация незаконной миграции») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2024 года по 2025 год в аэропорту работала организованная группа, в которую входили сотрудники МВД на транспорте и местные жители. Они выявляли нарушителей миграционного законодательства, а после за денежное вознаграждение организовывали их свободный выезд с территории России без привлечения к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что российского полицейского задержали при получении взятки фальшивыми деньгами.