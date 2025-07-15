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16:10, 15 июля 2025Силовые структуры

Прокуратура оценила продажу российским ефрейтором секретной информации за 80 долларов

Бывшему ефрейтору Хожаеву грозит 24 года за продажу ВСУ секретных данных за 80$
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокуратура просит приговорить бывшего челябинского ефрейтора Антона Хожаева, (внесен в РФ в перечень террористов) , продавшего секретную информацию Вооруженным силам Украины (ВСУ) за 80 долларов, к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на заседании представитель гособвинения, по совокупности преступлений, попросил суд окончательно назначить Хожаеву 24 года лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что фигуранту предъявлено обвинение по статьям о попытке госизмены и госизмене в виде перехода на сторону противника, дезертирстве, а также попытке вступить в террористическую организацию и легализации средств, полученных преступным путем. Он свою вину не признал.

Его задержали 8 июля при попытке перейти на территорию Украины и, предварительно, вступить в ряды легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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