Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:39, 15 июля 2025Из жизни

Рыбак поймал гигантского сома и побил 13-летний рекорд

KSNT: Американец поймал сома весом 54,9 килограмма и побил рекорд Канзаса
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Giantmango / Shutterstock / Fotodom

В США рыбак из Миссури поймал сома весом 54,9 килограмма и побил 13-летний рекорд штата Канзас. Об этом сообщает KSNT.

Обладателем нового достижения стал Дэниел Майер из города Эдженси. Мужчина поймал гигантского голубого сома еще в мае, однако его рекорд был официально признан лишь в июле. Американец рассказал, что рыбачил в реке Миссури и уже собирался домой, когда ему на крючок попалось нечто очень большое.

«Я не осознавал, насколько это крупная рыба, пока не попытался поднять ее и затащить в лодку. Сначала я подумал, что сачок зацепился за борт, а потом понял, что это просто очень большая рыба. Когда я наконец затащил ее, я подумал: "Боже, она заняла половину лодки"», — рассказал Майер.

Материалы по теме:
Рыба-меч пронзила женщине сердце. Это не единственный случай смертельных нападений остроносых рыб на людей
Рыба-меч пронзила женщине сердце. Это не единственный случай смертельных нападений остроносых рыб на людей
22 октября 2024
«Нас чуть не сожрали» Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
«Нас чуть не сожрали»Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
29 июня 2020

В конце концов выяснилось, что он побил 13-летний рекорд. Предыдущий самый большой голубой сом Канзаса весил 46,2 килограмма и был пойман еще в 2012 году. Майер назвал сома «рыбой своей жизни» и собирается изготовить ее копию.

Ранее сообщалось, что рыбак из американского штата Виргиния поймал желтохвоста весом 25,5 килограмма в Северной Каролине и побил рекорд штата. Новое достижение превзошло старое более чем на 10 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может поражать цели практически в любой точке Европы». В США в ужасе от возможностей российской ракеты

    Военный эксперт раскрыл особенности ужаснувшей американцев российской ракеты Х-101

    Заслуженный тренер России назвал поражение звезд КХЛ от звезд НХЛ избиением

    В США сочли поставки Patriot Украине пустой тратой денег

    Марго Робби прошлась по улице в облегающем топе без бюстгальтера

    Заезд машин с флагами Азербайджана по российскому городу попал на видео

    Теплоход едва не отправил ко дну прогулочный катер с туристами в российском городе

    В России рассказали об участившихся случаях сдачи солдат ВСУ в плен

    Женщина-депутат Рады указала на импотентный орган

    Американские самолеты и виски попадут под пошлины Евросоюза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости