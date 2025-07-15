Рыбак поймал гигантского сома и побил 13-летний рекорд

KSNT: Американец поймал сома весом 54,9 килограмма и побил рекорд Канзаса

В США рыбак из Миссури поймал сома весом 54,9 килограмма и побил 13-летний рекорд штата Канзас. Об этом сообщает KSNT.

Обладателем нового достижения стал Дэниел Майер из города Эдженси. Мужчина поймал гигантского голубого сома еще в мае, однако его рекорд был официально признан лишь в июле. Американец рассказал, что рыбачил в реке Миссури и уже собирался домой, когда ему на крючок попалось нечто очень большое.

«Я не осознавал, насколько это крупная рыба, пока не попытался поднять ее и затащить в лодку. Сначала я подумал, что сачок зацепился за борт, а потом понял, что это просто очень большая рыба. Когда я наконец затащил ее, я подумал: "Боже, она заняла половину лодки"», — рассказал Майер.

В конце концов выяснилось, что он побил 13-летний рекорд. Предыдущий самый большой голубой сом Канзаса весил 46,2 килограмма и был пойман еще в 2012 году. Майер назвал сома «рыбой своей жизни» и собирается изготовить ее копию.

Ранее сообщалось, что рыбак из американского штата Виргиния поймал желтохвоста весом 25,5 килограмма в Северной Каролине и побил рекорд штата. Новое достижение превзошло старое более чем на 10 килограммов.

