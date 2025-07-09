Мужчина 45 минут боролся с крупным желтохвостом и побил рекорд штата на 10 килограммов

Fox News: В США поймал желтохвоста весом 25,5 килограмма и побил рекорд штата

В США рыбак из Виргинии поймал желтохвоста весом 25,5 килограмма в Северной Каролине и побил рекорд штата на 10 килограммов. Об этом сообщает Fox News.

Новым рекордсменом стал Уоррен Пуарье из города Чарльз-Сити. Мужчина рыбачил в районе барьерных островов Внешние отмели, когда ему на крючок попалось нечто крупное. Пуарье рассказал, что боролся с рыбой 45 минут, прежде чем смог вытащить ее на борт лодки.

Рыбак взвесил свой улов на рынке острова Хаттерас и вскоре узнал, что установил новый рекорд Северной Каролины. Прошлый самый большой желтохвост штата был пойман в 2024 году. Его вес составлял 15,3 килограмма. Рекорд Пуарье уже подтвердил отдел морского рыболовства Департамента охраны окружающей среды штата.

Ранее сообщалось, что 71-летний рыбак из американского штата Северная Дакота поймал сельдевидного сига весом 4,62 килограмма и побил многолетний рекорд штата. Вскоре после рыбалки мужчина узнал, что прошлый рекорд по ловле этого вида был установлен в 1984 году.