В России рассказали об участившихся случаях сдачи солдат ВСУ в плен

Депутат Госдумы Колесник: Солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«О том, что эти случаи участились, говорить можно, но точные цифры — закрытая информация. Но сдаваться стали чаще. Кто-то просит обмена и хочет вернуться домой. При этом не часто они опять берут в руки оружие после обмена. Кто-то хочет остаться», — рассказал Колесник.

Многие из них хотят остаться в России. Потому что эти удары по мирным жителям, в частности по Воронежу сегодня, они начинают понимать, что живут в террористическом государстве Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее группа солдат ВСУ сдалась в плен на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Сдавшиеся были военнослужащими 144-й механизированной бригады украинских войск и оказались единственными выжившими на линии фронта. По словам украинских солдат, от эвакуации военнослужащих украинская сторона отказалась.

В ночь на вторник, 15 июля, ВСУ ударили по Воронежу и области при помощи беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Александра Гусева, пострадали как минимум 16 человек, среди которых есть несовершеннолетний. Как сообщил глава региона, всего повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома в пригороде и в одном из районов области, а также торговые объекты и автомобили.

