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10:15, 15 июля 2025Россия

Стало известно об увеличении числа пострадавших при ударе ВСУ по жилому дому в Воронеже

Число пострадавших при ударе дрона ВСУ по дому в Воронеже выросло до 20 человек
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Число пострадавших при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому многоквартирному дому в Воронеже выросло до 20. Об этом стало известно изданию Baza, о чем сообщается в его Telegram-канале.

По сведениям издания, в числе раненых есть ребенок. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

15 июля украинские военные ударили беспилотником по дому на Плехановской улице в Центральном районе Воронежа. Обломки устройства также задели соседний детский сад.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что у попавших в больницы граждан были зафиксированы осколочные травмы и резаные раны. По его данным, один мужчина впал в кому после инцидента.

ЖЗЛ
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