У Бейонсе украли невыпущенные треки прямо из машины

В США преступник похитил жесткие диски с невыпущенной музыкой Бейонсе из машины

В США злоумышленник похитил жесткие диски с записями треков певицы Бейонсе. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на управление полиции Атланты.

По информации источника, неизвестный проник в автомобиль, принадлежащий хореографу певицы. Злоумышленник украл два чемодана, в которых находились конфиденциальные материалы Бейонсе, в том числе еще не выпущенные композиции и планы будущих выступлений.

Полиции удалось установить личность похитителя, суд уже выписал ордер на его арест, но задержать его пока не удалось. Сама Бейонсе сейчас находится в турне. Концерт в Атланте, где произошел инцидент, состоялся 14 июля. Оттуда она направилась в Лас-Вегас на следующее выступление.

Ранее стало известно, что американская певица Бейонсе выступила на сцене в наряде необычного дизайна и привлекла внимание русскоязычных фанатов.