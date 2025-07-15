В России раскрыли размер помощи пострадавшим от заморозков аграриям

Глава НСА Биждов: Страховые выплаты аграриям составили 224 миллиона рублей

В 2025 годе пострадавшим от весенних заморозков аграриям выделили по договорам страхования урожая с господдержкой по программе чрезвычайных ситуаций (ЧС) в общей сложности 224 миллиона рублей. Об этом заявил глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Его слова приводит «Интерфакс».

В этом году почти вся сумма страховых выплат по этому виду договоров была выплачена аграриям из Ростовской области. Они получили поддержку в размере 222 миллионов рублей. Оставшуюся часть поделили между собой садоводы из Белгородской и Воронежской областей, а также из Крыма.

При этом подавляющая часть финансовой поддержки сельхозпредприятий и садоводств обычно приходится на договоры мультирискового страхования урожая с господдержкой. По этой программе выплаты обычно осуществляются ближе к концу года. В 2025-м размер подобного рода поддержки превысит выплаты по ЧС-программе в несколько раз, отметил Биждов.

Он пояснил, что по договорам агрострахования размер помощи существенно ниже, чем по мультирисковым полисам. Значительная разница обусловлена тем, что первые покрывают только прямые затраты агрария на производство урожая, а по вторым компенсируется вся упущенная из-за непогоды и других рисков выгода.

В этом году из-за весенних заморозков в России сильно пострадали посевы ряда сельскохозяйственных культур. Из-за непогоды под угрозой оказались 120 тысяч гектаров сахарной свеклы из более миллиона посеянных, сетовали в Союзе сахаропроизводителей. Сильнее всего посевы пострадали в Белгородской, Липецкой и Курской областях. Непростая ситуация также наблюдалась со сборами ряда фруктов и ягод, включая абрикосы, черешню, сливы, персики и черную смородину. Значительные потери урожая фиксировали в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Брянской области и других регионах юга и Центральной России. На этом фоне участники рынка предупредили о рисках потери 40 процентов урожая.