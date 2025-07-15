Суд взыскал миллионы рублей с боевика РДК за выстрел из гранатомета по российским военным

В Москве суд взыскал с пожизненно осужденного более 11,5 млн рублей

В Москве суд взыскал с пожизненно осужденного более 11,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Второй Западный окружной военный суд взыскал с получившего заочно пожизненное заключение участника Русского Добровольческого Корпуса (РДК; запрещенная в России террористическая организация) Ярослава Хорева более 11,5 миллиона рублей. В 2024 году он выстрелом из гранатомета лишил жизни троих российских военных.

Суд частично удовлетворил иски и постановил взыскать по пять миллионов рублей в пользу двоих пострадавших, а также 1,55 миллиона рублей в пользу Министерства обороны России. Родные потерпевших просили компенсацию в размере 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин симпатизировал запрещенной организации и был задержан на собственной свадьбе.