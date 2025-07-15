В России внесли изменения в закон о гражданской обороне

Госдума уточнила ряд понятий в области гражданской обороны

В России депутаты Госдумы внесли изменения в закон о гражданской обороне. В частности, был уточнен ряд понятий и терминов, передает ТАСС.

Согласно обновленному закону, под термином «гражданская оборона» будет пониматься система мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей в период мобилизации, военного положения и в военное время. При этом ранее речь шла о защите населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, в законе закрепили несколько новых понятий, таких как эвакуация населения и защита материальных и культурных ценностей.

Законом также устанавливается, что ведение гражданской обороны на территории России или отдельных ее территориях начинается с момента введения президентом страны соответствующего плана по инициативе руководителя МЧС России.

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в свою очередь, получает полномочия по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти российских регионов при проведении мероприятий по гражданской обороне.

Ранее Госдума одобрила во втором чтении законопроект о наделении сотрудников и работников противопожарной службы, а также работников профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС России правом пресекать движение беспилотников.