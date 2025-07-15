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20:30, 15 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе в подвале дома обнаружили тела пенсионеров и подростка

В Подмосковье завели дело по факту гибели пенсионеров и подростка в подвале дома
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Московской области возбудили дело по факту обнаружения тел пенсионеров и подростка в подвале дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, 14 июля в деревне Полуэктово в подвале дома была обнаружена пожилая семейная пара и их внук без признаков жизни. Было установлено, что пенсионеры проводили ремонт гидроизоляции, а подросток им помогал.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли строительные материалы, назначили необходимые экспертизы и допросили родственников.

Ранее сообщалось, что российский подросток зашел в воду в бухте залива и исчез.

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