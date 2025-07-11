Российский подросток зашел в воду в бухте залива и исчез

В Приморье 16-летний подросток зашел в воду в бухте Уссурийского залива и исчез

В Приморском крае 16-летний подросток зашел в воду в бухте Уссурийского залива и исчез. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры российского региона.

В ведомстве отметили, что юноша вместе со сверстниками отдыхал у залива. Когда старшеклассник не вернулся на берег, были организованы поисково-спасательные мероприятия.

Сейчас представители прокуратуры признали законным возбуждение уголовного дела следственными органами по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

До этого стало известно, что в Дагестане четырехлетний ребенок упал в реку и пропал, спасатели начали его поиски.

Еще раньше в Ленобласти девятилетнему школьнику оторвало палец из-за находки на берегу реки.