Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:00, 15 июля 2025Россия

В России предупредили о призывах мигрантов к восстанию

Военблогер Звинчук: Мигрантов в России призывают к восстанию
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В интернете появились призывы к превращению Москвы в комфортный для мусульман Москвабад и наказанию жителей России за действия представителей правоохранительных органов против мигрантов-преступников. Об этом предупредил российский военблогер Михаил Звинчук в Telegram-канале «Рыбарь».

По словам публициста, подобные заявления, исходящие в том числе от «таджикского активиста» Каримджона Ерова, хоть и являются маргинальными, однако могут быть расценены как призыв мигрантов к противоправным действиям.

«Мигрантов призывают к восстанию (...) Хотя такие, как Еров, пока ближе к маргиналам, мягкая миграционная политика и недостаточная борьба с этническими ОПГ будут приводить к тому, что их идеи начнут отзываться у все большего количества прибывших из Средней Азии мигрантов», — заявил Звинчук.

Материалы по теме:
«Рубить сук, на котором сидит экономика» Что на самом деле происходит с мигрантами в России и почему страна от них не откажется?
«Рубить сук, на котором сидит экономика»Что на самом деле происходит с мигрантами в России и почему страна от них не откажется?
23 июня 2025
«Их отношение к стране только ухудшится» Детей мигрантов не возьмут в школы без знания русского. К чему это приведет?
«Их отношение к стране только ухудшится»Детей мигрантов не возьмут в школы без знания русского. К чему это приведет?
12 декабря 2024
«Хозяин спросил, не террористка ли она» Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
«Хозяин спросил, не террористка ли она»Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
1 июля 2024

Он добавил, что аналогичная ситуация уже складывается в странах Западной Европы.

Последствия представить несложно

Михаил Звинчук

Ранее сообщалось, что список оснований для лишения приобретенного гражданства России могут расширить. Среди уголовно наказуемых деяний, которые могут стать причиной лишения гражданства у мигрантов — половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста; принуждение несовершеннолетних к занятию проституцией и групповое изнасилование. Кроме того, возможным поводом к лишению гражданства может стать организация незаконной миграции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Украины подал в отставку

    В России одобрили проект закона о расширении полномочий сотрудников МЧС относительно БПЛА

    Две страны захотели закупить оружие для Украины у США

    Россия нарастила добычу нефти

    Россиянам пообещали снижение цен на квартиры

    Мужчина перепутал педали в автомобиле и переехал мать

    Прокуратура оценила продажу российским ефрейтором секретной информации за 80 долларов

    Пенсионера задержали на пароме в Европе с наркотиками на десятки миллионов рублей

    «Москву накрыла гигантская сарделька». В сети посмеялись над обрушившимся на столицу ливнем. Что позабавило пользователей?

    Москвичам назвали срок прекращения грозовых дождей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости