В России предупредили о призывах мигрантов к восстанию

Военблогер Звинчук: Мигрантов в России призывают к восстанию

В интернете появились призывы к превращению Москвы в комфортный для мусульман Москвабад и наказанию жителей России за действия представителей правоохранительных органов против мигрантов-преступников. Об этом предупредил российский военблогер Михаил Звинчук в Telegram-канале «Рыбарь».

По словам публициста, подобные заявления, исходящие в том числе от «таджикского активиста» Каримджона Ерова, хоть и являются маргинальными, однако могут быть расценены как призыв мигрантов к противоправным действиям.

«Мигрантов призывают к восстанию (...) Хотя такие, как Еров, пока ближе к маргиналам, мягкая миграционная политика и недостаточная борьба с этническими ОПГ будут приводить к тому, что их идеи начнут отзываться у все большего количества прибывших из Средней Азии мигрантов», — заявил Звинчук.

Он добавил, что аналогичная ситуация уже складывается в странах Западной Европы.

Последствия представить несложно Михаил Звинчук

Ранее сообщалось, что список оснований для лишения приобретенного гражданства России могут расширить. Среди уголовно наказуемых деяний, которые могут стать причиной лишения гражданства у мигрантов — половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста; принуждение несовершеннолетних к занятию проституцией и групповое изнасилование. Кроме того, возможным поводом к лишению гражданства может стать организация незаконной миграции.