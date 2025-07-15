Япония удалила из «Белой книги» фразу о России и Украине

Япония удалила из «Белой книги» фразу о цене конфликта на Украине для России

Япония удалила из «Белой книги» за 2025 год фразу о том, что продолжение помощи Украине «заставит Россию заплатить высокую цену». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мировое сообщество сплотилось и ввело сильные меры. Ситуация такова, что продолжение помощи Украине заставит Россию заплатить высокую цену», — говорилось в докладе за 2024 год.

Агентство заметило, что тексты прошлогоднего и нового докладов Минобороны Японии в точности повторяют друг друга, за исключением приведенной фразы.

Ранее Минобороны Японии сообщило, что США, Великобритания и часть европейских стран в июне прошлого года разрешили Украине наступление на приграничные районы России с использованием своего оружия.