Заезд машин с флагами Азербайджана по российскому городу попал на видео

В Саратове опубликовали видео с заездом машин с флагами Азербайджана

В Саратове машины с флагами Азербайджана проехались по улицам. Заезд по российскому городу попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленных кадрах видно, как водители на «Жигулях» перестраиваются во время движения. На капотах и крышах автомобилей прикреплены флаги Азербайджана.

В «Многонационале» предположили, что внутри машин находились приезжие. Они, по версии издания, ездили по Саратову, нарушая правила дорожного движения.

До этого по соцсетям разошлось фото с поднятым над крупнейшим рынком Москвы флагом Азербайджана. Впоследствии охранник рынка заявил, что снимок является фейковым. Сотрудник заверил, что флаг иностранного государства над «Садоводом» не водружали.

Публикация о флаге над рынком появилась на фоне роста напряженности между Москвой и Баку, вызванной арестами представителей азербайджанской диаспоры.