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15:27, 15 июля 2025Мир

Захарова раскрыла личный мотив нападок генсека НАТО на Мединского

Захарова объяснила нападки на Мединского «корчами нереализованности» Рютте
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Christian Mang / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему генсек НАТО Марк Рютте позволил себе критику и нападки в адрес помощника президента России Владимира Мединского. Причины она раскрыла в своем официальном Telegram-канале.

«Как оказывается, все просто. Со вчерашнего дня многие гадали, почему Рютте позволил себе так уничижительно высказаться о профессии историка. Выяснилось, что сам он, хотя мечтал стать пианистом, получил... степень магистра по истории», — написала она.

При этом Захарова добавила, что, видимо, при любом упоминании об исторических экскурсах у Рютте «начинаются корчи нереализованности».

Ранее Рютте заявил, что Россия отправила во главе своей делегации «историка», подразумевая Владимира Мединского, на переговоры с Украиной в Стамбуле. По его мнению, такой шаг является якобы «несерьезным».

После этого Захарова заявила, что слова генсека НАТО о главе российской делегации являются «абракадаброй».

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