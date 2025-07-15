Захарова раскрыла личный мотив нападок генсека НАТО на Мединского

Захарова объяснила нападки на Мединского «корчами нереализованности» Рютте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему генсек НАТО Марк Рютте позволил себе критику и нападки в адрес помощника президента России Владимира Мединского. Причины она раскрыла в своем официальном Telegram-канале.

«Как оказывается, все просто. Со вчерашнего дня многие гадали, почему Рютте позволил себе так уничижительно высказаться о профессии историка. Выяснилось, что сам он, хотя мечтал стать пианистом, получил... степень магистра по истории», — написала она.

При этом Захарова добавила, что, видимо, при любом упоминании об исторических экскурсах у Рютте «начинаются корчи нереализованности».

Ранее Рютте заявил, что Россия отправила во главе своей делегации «историка», подразумевая Владимира Мединского, на переговоры с Украиной в Стамбуле. По его мнению, такой шаг является якобы «несерьезным».

После этого Захарова заявила, что слова генсека НАТО о главе российской делегации являются «абракадаброй».