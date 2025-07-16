Автогигант отзовет почти 700 тысяч автомобилей из-за риска пожара

Reuters: Ford отзовет в США больше 694 тысяч автомобилей из-за утечек топлива

Американский автогигант Ford отзовет с рынка США 694 тысяч 271 кроссовер из-за вскрывшейся проблемы с утечкой топлива, которая повышает риски пожара. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Принятию данного решения предшествовало годичное расследование. Оно показало, что топливные форсунки в автомобилях, которые подлежат отзыву, могут треснуть. Это чревато утечкой топлива в моторный отсек и потенциальным возгоранием.

Отмечается, что отозвать планируют некоторые модели Bronco Sport и Escape, оснащенные 1,5-литровыми двигателями. В управлении полагают, что названный дефект может присутствовать у 0,3 процента автомобилей. Общая стоимость отзыва обойдется автогиганту примерно в 570 миллионов долларов.

Как подчеркнуло агентство, проблемные автозапчасти были поставлены итальянской компанией Dumarey Flowmotion Technologies. В июле Ford обнаружил треснувшие топливные форсунки у восьми автомобилей, у которых, несмотря на ремонт, возникли пожары под капотом.

В начале июля сообщалось, что Ford в первой половине 2025 года побил рекорд по отзыву автомобилей. За шесть месяцев этот гигант отзывал свою продукцию почти 90 раз. На втором месте по частоте отзывов расположился производитель домов на колесах, компания Forest River.