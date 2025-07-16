Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 16 июля 2025Экономика

Автогигант отзовет почти 700 тысяч автомобилей из-за риска пожара

Reuters: Ford отзовет в США больше 694 тысяч автомобилей из-за утечек топлива
Кирилл Луцюк
СюжетПожары в США:

Фото: Ford

Американский автогигант Ford отзовет с рынка США 694 тысяч 271 кроссовер из-за вскрывшейся проблемы с утечкой топлива, которая повышает риски пожара. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Принятию данного решения предшествовало годичное расследование. Оно показало, что топливные форсунки в автомобилях, которые подлежат отзыву, могут треснуть. Это чревато утечкой топлива в моторный отсек и потенциальным возгоранием.

Отмечается, что отозвать планируют некоторые модели Bronco Sport и Escape, оснащенные 1,5-литровыми двигателями. В управлении полагают, что названный дефект может присутствовать у 0,3 процента автомобилей. Общая стоимость отзыва обойдется автогиганту примерно в 570 миллионов долларов.

Как подчеркнуло агентство, проблемные автозапчасти были поставлены итальянской компанией Dumarey Flowmotion Technologies. В июле Ford обнаружил треснувшие топливные форсунки у восьми автомобилей, у которых, несмотря на ремонт, возникли пожары под капотом.

В начале июля сообщалось, что Ford в первой половине 2025 года побил рекорд по отзыву автомобилей. За шесть месяцев этот гигант отзывал свою продукцию почти 90 раз. На втором месте по частоте отзывов расположился производитель домов на колесах, компания Forest River.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гибнут от голода». В России начали уничтожать кур-несушек из-за цен на яйца

    Лукашенко выписал стипендию для одаренных детей своему сыну

    Культовый российский фильм получит продолжение спустя 20 лет

    На редактора издания «The Insider» завели дело за серию публикаций о России

    Разгромившие российский аэропорт из-за израильтян отправлены в тюрьмы

    Сотрудники УФСИН спасли бывшую коллегу во время урагана в лесу

    Слуцкий решил остаться в Китае

    Старейшая библиотека объявила войну жукам

    В Госдуме отреагировали на слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

    В Минобороны России объяснили значение взятия под контроль Новохатского в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости