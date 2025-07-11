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15:43, 11 июля 2025Экономика

Назван рекордсмен по отзыву автомобилей

WSJ: Ford побил годовой рекорд по отзывам автомобилей
Вячеслав Агапов

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

В первой половине 2025 года американский автопроизводитель Ford побил рекорд по отзыву машин. Лидера по отзывным кампаниям назвали в The Wall Street Journal (WSJ).

С января по июнь компания отзывала автомобили 88 раз. Ее представители отмечают, что порядка 33 объявленных в этом году отзывов связаны с аудитом прошлых кампаний. На втором месте по частоте отзывов — Forest River, которая известна домами на колесах (21 кампания).

В начале июня сообщалось, что Ford собрался отозвать почти 64 тысячи компактных пикапов из-за проблем с индикаторами подушек безопасности. Такое же решение принято в отношении почти полумиллиона внедорожников Explorer.

В июне Honda решила отозвать с американского рынка 259 033 автомобиля. Причиной такого решения стала неисправная педаль тормоза, которая, как оказалось, может смещаться и мешать торможению. Как следствие, это повышает риск аварий или травм. Под отзыв попадают автомобили Acura TLX 2021–2025 годов, Acura MDX 2023–2025 годов и Honda Pilot 2023–2025 годов.

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