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05:22, 16 июля 2025Экономика

Экс-советник Пентагона заявил об изоляции США из-за нацвалют

Макгрегор заявил об изоляции США из-за торговли Россия и Китая в нацвалютах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор заявил, что США оказываются в изоляции, поскольку некоторые страны отходят от доллара. Об этом он написал в социальной сети Х.

Макгрегор уточнил, что США попали в изоляцию, поскольку ряд стран решили торговать между собой в национальных валютах.

«Некоторые страны теперь ведут бизнес друг с другом в своей собственной валюте. Япония и Китай, Россия и Китай, Иран и Китай — это неважно. Они отходят от доллара, и Америка оказывается в изоляции!» — возмутился он.

Ранее Макгрегор призвал США прислушаться к президенту России Владимиру Путину. По его мнению, Вашингтону не понадобится военный бюджет размером в триллион долларов, если Соединенные Штаты перестанут рассматривать большую часть планеты как потенциального противника.

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