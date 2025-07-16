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08:10, 16 июля 2025Мир

Каллас высказалась об идее использования активов России для Украины

Каллас: В ЕС разные взгляды на активы России, нужно услышать оценку каждого
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) разные взгляды на замороженные активы России, нужно услышать оценку каждого. Так об идее использования российских активов для Украины высказалась верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Politico.

Издание отмечает, что дипломат отказалась оценивать целесообразность использования активов для закупки американского оружия, но не отвергла эту идею.

«Мы должны обеспечить Украину большим финансированием для самозащиты. Хотя у нас разные взгляды на замороженные активы, важно, чтобы все услышали оценку каждого», — сказала она.

Ранее Каллас заявила, что министры иностранных дел стран европейского объединения обсудят финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из замороженных активов России в конце августа.

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