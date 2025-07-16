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17:22, 16 июля 2025Экономика

Москвичей возмутила разметка на спортплощадке

Shot: В Чертаново на спортплощадке появилась неприличная разметка
Александра Качан (Редактор)

Фото: Telegram-канал SHOT

В Москве на баскетбольной площадке появилась новая разметка, неоднозначный вид которой возмутил жителей столицы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Разметку сделали на спортплощадке у метро Чертановская. Авторы канала и некоторые подписчики посчитали, что рисунок напоминает мужской половой орган. Другие в комментариях к фотографиям с площадки отметили, что разметка сделана стандартно, но криво.

Ранее жителей Владивостока возмутила отреставрированная статуя русалки. Недовольные заявили, что грудь девушки теперь выглядит неестественно и уродливо.

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