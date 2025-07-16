Москвичей возмутила разметка на спортплощадке

Shot: В Чертаново на спортплощадке появилась неприличная разметка

В Москве на баскетбольной площадке появилась новая разметка, неоднозначный вид которой возмутил жителей столицы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Разметку сделали на спортплощадке у метро Чертановская. Авторы канала и некоторые подписчики посчитали, что рисунок напоминает мужской половой орган. Другие в комментариях к фотографиям с площадки отметили, что разметка сделана стандартно, но криво.

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