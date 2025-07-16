На Колыме упали мосты

Из-за паводков в Магадане были повреждены два моста на трассе «Колыма»

Из-за паводков, вызванных дождями, оказались повреждены два моста и дорожное полотно на трассе «Колыма» на границе Сусуманского и Ягоднинского округов Магаданской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Проезд перекрыт на границе Сусуманского и Ягоднинского округов, а также участок на автодороге Палатка — Кулу — Нексикан. Вода частично обрушила мосты через ручей Амбардах, а также на реке Чай-Урья.

Также в Сусумане из-за резкого подъема воды в реке Берелех, вызванного обильными осадками, подтопило подъездные пути к районной больнице. Сохраняется угроза подтопления окраин города.

Ранее на Москву и отдельные районы Подмосковья обрушились мощнейшие ливни с грозами. Вода затопила улицы и станции метро, пострадала даже курилка Госдумы.

