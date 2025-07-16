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16:59, 16 июля 2025Моя страна

Названы российские города с подешевевшими отелями в августе

OneTwoTrip: В августе подешевели отели в Горно-Алтайске и Анапе
Алина Черненко

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали российские города с подешевевшими трехзвездочными отелями в августе. Соответствующее исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что туристы, которые запланировали в последний месяц лета отдохнуть в Горно-Алтайске, могут заплатить за проживание на 22 процента меньше — 7,6 тысячи рублей в сутки. А отдых в Анапе обойдется на 21 процент дешевле — там номера в среднем стоят 2,4 тысячи рублей в сутки.

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Кроме того, в список российских городов с подешевевшими отелями категории «три звезды» вошли Владимир (4,9 тысячи рублей в сутки), Екатеринбург (3,3 тысячи рублей в сутки), Великий Новгород (4,6 тысячи рублей в сутки), Судак (3,6 тысячи рублей в сутки) и Мурманск (3,5 тысячи рублей в сутки).

Ранее россияне рассказали о своих предпочтениях в организации летнего отдыха. Опрос показал, что половина (49 процентов) соотечественников будет отдыхать с супругой или супругом, еще 40 процентов возьмут с собой детей.

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