По иску Генпрокуратуры России о спонсирующих ВСУ хлебопеках арестовали часть компании

Суд арестовал 50 % ООО «Рижский хлеб» по иску ГП РФ об экстремизме хлебопеков

Родниковский районный суд наложил арест на 50 процентов долей компании «Рижский хлеб», принадлежащих гражданину Латвии — обеспечительные меры приняты по иску Генпрокуратуры России о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

В ведомстве считают, что предприятие спонсирует экстремистскую деятельность, в связи с чем Генпрокуратура требует запретить на территории России объединение, в которое входят компании «Рижский хлеб», «Хлебный гурман», «Lielezers» и Фонд «Ziedot.lv», зарегистрированные на Украине и Латвии соответственно.

Генпрокуратура также просит обратить имущество в доход государства. По иску назначено судебное заседание.

Надзорное ведомство выяснило, что часть прибыли предприятия отправлялась через латвийский фонд на финансирование запрещенного террористического подразделения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и Вооруженных сил Украины.