Рада одобрила службу в ВСУ мужчин старше 60 лет

Рада приняла закон о службе в ВСУ по контракту мужчин старше 60 лет

Верховная Рада Украины приняла закон о службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по контракту мужчин старше 60 лет. Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

Как сообщается, за принятие законопроекта в окончательном чтении проголосовало 306 парламентариев. Согласно инициативе, лица, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, могут остаться на службе по контракту в зависимости от состояния здоровья. По словам Геращенко, также в течение трех месяцев после вступления в силу кабинет министров Украины также обязан принять соответствующие подзаконные акты.

«Правда, в тексте нечетко прописано, кто именно должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, и это может создать возможности для злоупотреблений или выборочных решений», — подчеркнула политик.

Ранее советница ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева призвала возобновить срочную службу для женщин. Она назвала ошибкой государства отказ в 2014 году поднимать тему привлечения женщин к строевой службе в армии.