Россиянка пообщалась с неизвестными и лишилась квартиры

Жительница Белгорода лишилась квартиры и 8 млн руб. после общения с мошенниками

Жительница Белгорода пообщалась с неизвестными и лишилась квартиры, а также восьми миллионов рублей. О случае мошенничества сообщает управление МВД по российскому региону.

В течение нескольких месяцев 86-летняя женщина общалась с неизвестными. Весной один из собеседников пенсионерки представился сотрудником Центробанка и сообщил, что якобы злоумышленники пытаются похитить средства с ее счетов. Для спасения сбережений россиянке посоветовали обналичить более двух миллионов рублей и передать специальным людям.

«Большую часть денег она передала в подъезде молодому человеку, которого к ней направили аферисты, а остальное перевела на предоставленные счета», — рассказали в ведомстве.

Некоторое время аферисты обещали пенсионерке вернуть деньги, но летом сообщили, что некий недобросовестный риелтор выставил квартиру женщины на продажу. Чтобы сохранить права на жилье, собеседники убедили россиянку самой продать недвижимость — так она и поступила. В результате вырученные от сделки средства пенсионерка передала курьеру, а потом еще заплатила комиссию в 300 тысяч рублей.

Позднее женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Сотрудники МВД задержали обоих курьеров и возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее по похожей схеме жилья и нескольких миллионов рублей лишилась 22-летняя жительница Магнитогорска.