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17:02, 16 июля 2025Мир

Стали известны детали удара Израиля по президентскому дворцу в Сирии

TOI: ЦАХАЛ ударила по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удар по цели, находящейся рядом с президентским дворцом в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщает The Times of Israel (TOI).

«ЦАХАЛ показала кадры своих ударов в Сирии, один из которых был нанесен по зданию Генерального штаба и по еще одной цели возле президентского дворца», — передает газета.

Как утверждает ЦАХАЛ, сирийские правительственные войска использовали Генштаб для отправки военных в город Эс-Сувейда с преимущественно друзским населением, где «происходили жестокие столкновения».

Ранее стало известно, что Израиль нанес авиаудары по зданию президентского дворца и комплексу Генштаба в Дамаске. По данным сирийских СМИ, в результате израильского удара два мирных жителя получили ранения.

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