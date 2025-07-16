Стали известны детали удара Израиля по президентскому дворцу в Сирии

TOI: ЦАХАЛ ударила по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удар по цели, находящейся рядом с президентским дворцом в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщает The Times of Israel (TOI).

«ЦАХАЛ показала кадры своих ударов в Сирии, один из которых был нанесен по зданию Генерального штаба и по еще одной цели возле президентского дворца», — передает газета.

Как утверждает ЦАХАЛ, сирийские правительственные войска использовали Генштаб для отправки военных в город Эс-Сувейда с преимущественно друзским населением, где «происходили жестокие столкновения».

Ранее стало известно, что Израиль нанес авиаудары по зданию президентского дворца и комплексу Генштаба в Дамаске. По данным сирийских СМИ, в результате израильского удара два мирных жителя получили ранения.