Участник СВО поймал выпавшую с шестого этажа девочку

В Иркутске участник СВО поймал выпавшую с шестого этажа 13-летнюю девочку

В Иркутске участник специальной военной операции (СВО) поймал в руки 13-летнюю девочку, которая случайно выпала с балкона на шестом этаже жилого дома. Об этом пишет «КП — Иркутск».

Как рассказал изданию военнослужащий, он находился на службе с 2022 года, но несколько месяцев назад был комиссован по состоянию здоровья. В день инцидента он и его сослуживец собирались повидаться с боевым товарищем. Когда россияне проходили мимо одного из жилых домов, сверху упал мобильный телефон, а затем с балкона сорвалась школьница.

«Она упала мне в руки, и мы оба повалились на землю. Каким-то образом я успел сообразить, что нужно подхватить ее так, чтобы защитить от удара голову и грудную клетку. О себе думать было некогда», — рассказал собеседник портала.

Сам мужчина не пострадал, однако у девочки диагностировали переломы ног и челюсти. На следующий день после происшествия военные вернулись на то же место, чтобы поговорить с родителями ребенка и узнать о состоянии девочки.

Ранее участник СВО спас жительницу Ставрополя, пострадавшую при взрыве жилого дома. В момент инцидента боец проходил мимо здания. Увидев падающие обломки, он начал стучаться в двери квартир, чтобы разбудить людей. На верхних этажах мужчина нашел женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться из-за травм, и на руках вынес ее на улицу.