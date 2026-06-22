Уехавший в Израиль Шац рассказал о ностальгии по 90-м в России

Уехавший в Израиль Михаил Шац заявил, что с теплотой вспоминает свою жизнь в 90-е годы

Известный российский комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Израиль, рассказал о ностальгии по 90-м годам в России. В беседе с YouTube-каналом «И грянул Грэм» он назвал этот период крутым.

По словам Шаца, он вспоминает 90-е с огромной теплотой. Комик объяснил это тем, что в те годы он участвовал в КВН, познакомился со многими талантливыми людьми и ездил за границу.

«Это было действительно очень крутое время. В нем было все, и возможность погибнуть, и возможность совершить головокружительную карьеру. И это было время невероятных возможностей», — сказал юморист.

Ранее Шац высказался о военном конфликте на Ближнем Востоке. Он сравнил войну в Израиле с отключением горячей воды и заявил, что ощущает себя непривычно, когда боевые действия приостанавливают.