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13:09, 22 июня 2026Путешествия

Буйный пассажир укусил попутчика и попытался «со всеми подраться» на рейсе в США

CBS News: Пассажир укусил попутчика на рейсе American Airlines из Шарлотты в Филадельфию
Алина Черненко

Фото: shulers / Shutterstock / Fotodom

Один из пассажиров впал в буйство на рейсе авиакомпании American Airlines в США. Подробностями истории поделился телеканал CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел 21 июня на борту лайнера, летевшего из Шарлотты в Филадельфию. На записи переговоров, оказавшейся в распоряжении издания, слышно, как пилот сообщил диспетчеру, что один из путешественников начал вести себя агрессивно.

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«Я не знаю, галлюцинации у него или что-то еще, но он только что укусил попутчика и пытается со всеми подраться. Ну и денек, да?» — сказал сотрудник авиакомпании.

После этого пилот запросил к борту после посадки бригаду скорой помощи и полицию. Тем временем представители перевозчика заявили, что у пассажира возникла «неотложная медицинская ситуация», и ему оказали помощь до приземления. В аэропорту Филадельфии его встретили медицинские работники.

В апреле агрессивный пассажир рейса в Австралии пнул члена экипажа и укусил пытавшегося его успокоить попутчика. После посадки его вывели из салона в наручниках.

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