Пассажир пнул члена экипажа и укусил попутчика в самолете

PerthNow: Пассажир рейса из Канберры в Перт укусил за руку попутчика в самолете

Агрессивный пассажир рейса в Австралии напал на члена экипажа и попутчика в самолете. Об этом сообщило издание PerthNow.

Инцидент произошел 16 апреля во время перелета из Канберры в Перт. 45-летний житель Квинбеяна регулярно пинал и толкал кресло перед собой, на котором сидела женщина. Когда пассажирка попросила его остановиться, австралиец начал кричать и ругаться. «Бортпроводники сообщили командиру воздушного судна о поведении мужчины и получили разрешение на его задержание», — отметили в отчете Австралийской федеральной полиции.

Однако турист проигнорировал приказы персонала и пнул менеджера по работе с бортпроводниками. Другой пассажир вмешался в конфликт, и дебошир укусил его за руку. Вскоре путешественника удалось усмирить. После посадки офицеры вывели его из салона в наручниках и предъявили обвинения в нарушении безопасности и избиении сотрудника авиакомпании.

Ранее турист сбежал с курорта после первого дня отпуска из-за покусавшей его девушки. Мужчина расстался с ней незадолго до совместной поездки.