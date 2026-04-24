Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 24 апреля 2026

Пассажир пнул члена экипажа и укусил попутчика в самолете

PerthNow: Пассажир рейса из Канберры в Перт укусил за руку попутчика в самолете
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Агрессивный пассажир рейса в Австралии напал на члена экипажа и попутчика в самолете. Об этом сообщило издание PerthNow.

Инцидент произошел 16 апреля во время перелета из Канберры в Перт. 45-летний житель Квинбеяна регулярно пинал и толкал кресло перед собой, на котором сидела женщина. Когда пассажирка попросила его остановиться, австралиец начал кричать и ругаться. «Бортпроводники сообщили командиру воздушного судна о поведении мужчины и получили разрешение на его задержание», — отметили в отчете Австралийской федеральной полиции.

Однако турист проигнорировал приказы персонала и пнул менеджера по работе с бортпроводниками. Другой пассажир вмешался в конфликт, и дебошир укусил его за руку. Вскоре путешественника удалось усмирить. После посадки офицеры вывели его из салона в наручниках и предъявили обвинения в нарушении безопасности и избиении сотрудника авиакомпании.

Ранее турист сбежал с курорта после первого дня отпуска из-за покусавшей его девушки. Мужчина расстался с ней незадолго до совместной поездки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о горевшем пять дней морском терминале в Туапсе

    Стартовую площадку российского «Союза» уничтожили на европейском космодроме. Мощный взрыв попал на видео

    Лавров раскрыл одну особенность диалога США с Россией

    Пассажир пнул члена экипажа и укусил попутчика в самолете

    Ушедший из России автопроизводитель распродает активы ради собственного спасения

    «Сообразительный» отстрелялся из шестиствольной АК-630

    В Анапе к 2031 году построят мегакурорт за 60 миллиардов рублей

    Польша подняла в воздух истребители из-за российских самолетов

    Футболист сборной России рассказал о купленной за миллион рублей картине

    Раскрыты новые преступления сбежавшей экс-зампреда российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok