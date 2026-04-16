20:42, 16 апреля 2026

Турист сбежал с курорта после первого дня отпуска из-за покусавшей его девушки

Daily Star: Бывшая девушка напала на туриста в отпуске на Канарах
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Peter Thompson / Heritage Images / Getty Images

Турист приехал на Канары с бывшей девушкой и сбежал с курорта после первого дня отдыха из-за того, что она покусала его. Об этом сообщило издание Daily Star.

Инцидент произошел в июне 2025 года, однако слушание по делу состоялось недавно. Влюбленные из Великобритании, 18-летняя Алиша Ллойд и Калум Уигналл, забронировали десятидневный отпуск на острове Гран-Канария, Испания. Вскоре после этого пара рассталась, но решила не отменять поездку. 12 июля британцы прилетели на курорт и заселились в отель Beverly Park.

Вечером путешественники отправились в бар, где Уигналл заметил, как его экс-возлюбленная переписывается с другим мужчиной, предоставляя ему данные от своего аккаунта в соцсетях. Британец обвинил девушку в «дурацком поведении» и, схватив ее за руку, потащил к отелю. При этом Ллойд уронила телефон и в отместку напала на Уигналла, ударив его по затылку и в лицо. Подняв с пола гаджет, девушка продолжила избивать парня, а когда он приобнял ее, чтобы успокоить, она укусила его за грудь, разорвав зубами футболку.

Очевидцы разняли туристов, но Уигналл последовал за своей спутницей в гостиницу, где та продолжила драку. В конфликт вмешалась охрана. Ллойд обвинила бывшего партнера в нападении. Мужчину сперва выгнали, но когда он объяснил ситуацию, ему разрешили вернуться и собрать вещи. С чемоданом в руках британец направился на выход и вновь был атакован бывшей, которая также разбила его смартфон.

В итоге мужчина поймал такси и отправился в аэропорт, решив вылететь первым рейсом домой, так как «испытывал страх за свою безопасность и чувствовал, что ему нужно бежать с острова, чтобы скрыться от Алиши». В суде обвиняемая признала себя виновной в нападении. Ей был назначен 18-месячный общественный надзор с обязательным участием в реабилитационных мероприятиях продолжительностью до 20 дней, 12-месячное лечение в психиатрической клинике и 120-дневное воздержание от алкоголя.

Ранее пассажир украл кредитки попутчиков и напал на возлюбленную в самолете. Мужчина также попался члену экипажа с электронной сигаретой в туалете.

