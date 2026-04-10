Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:06, 10 апреля 2026

Пассажир украл кредитки попутчиков, напал на возлюбленную и закурил в туалете самолета

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Пассажир рейса в США украл кредитки попутчиков и попал под подозрение бортпроводников только тогда, когда закурил в туалете самолета. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 9 апреля во время перелета из Лос-Анджелеса в Питтсбург. 23-летний Джеймер Феррелл рылся в сумках в багажном отделении над сиденьями, утверждая, что потерял свой бумажник. Затем мужчина начал часто посещать санузел и подолгу сидеть в нем. В итоге он попался члену экипажа с электронной сигаретой.

После этого возлюбленная Феррелла устроила скандал, обнаружив в его телефоне сообщения от незнакомых женщин. Между партнерами завязалась ссора, мужчина напал на свою девушку и раскидал по салону ее вещи. По прибытии в авиагавань назначения дебошира задержали сотрудники полиции. Обыскав его, они нашли в карманах кредитную и дебетовые карты, принадлежащие другим людям.

Уточняется, что во время оформления документов Феррелл набросился на одного из офицеров и был обезврежен электрошокером. В итоге мужчина признал вину, он был приговорен к 90 дням домашнего ареста и штрафу в размере 250 долларов (19,2 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что пассажира приговорили к тюремному заключению за дебош в самолете. Мужчина лишился свободы за то, что в полете выпивал на борту алкоголь, купленный в Duty Free, оскорблял попутчиков и отказывался слушать команды членов экипажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok