Пассажир украл кредитки попутчиков, напал на возлюбленную и закурил в туалете самолета

PYOK: Пассажир самолета украл кредитные карты попутчиков на рейсе в США

Пассажир рейса в США украл кредитки попутчиков и попал под подозрение бортпроводников только тогда, когда закурил в туалете самолета. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 9 апреля во время перелета из Лос-Анджелеса в Питтсбург. 23-летний Джеймер Феррелл рылся в сумках в багажном отделении над сиденьями, утверждая, что потерял свой бумажник. Затем мужчина начал часто посещать санузел и подолгу сидеть в нем. В итоге он попался члену экипажа с электронной сигаретой.

После этого возлюбленная Феррелла устроила скандал, обнаружив в его телефоне сообщения от незнакомых женщин. Между партнерами завязалась ссора, мужчина напал на свою девушку и раскидал по салону ее вещи. По прибытии в авиагавань назначения дебошира задержали сотрудники полиции. Обыскав его, они нашли в карманах кредитную и дебетовые карты, принадлежащие другим людям.

Уточняется, что во время оформления документов Феррелл набросился на одного из офицеров и был обезврежен электрошокером. В итоге мужчина признал вину, он был приговорен к 90 дням домашнего ареста и штрафу в размере 250 долларов (19,2 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что пассажира приговорили к тюремному заключению за дебош в самолете. Мужчина лишился свободы за то, что в полете выпивал на борту алкоголь, купленный в Duty Free, оскорблял попутчиков и отказывался слушать команды членов экипажа.