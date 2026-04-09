18:46, 9 апреля 2026Путешествия

Пассажира лишили свободы за пьяный дебош в самолете

PYOK: Пассажира Ryanair приговорили к 10 месяцам тюремного заключения за дебош
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Пассажира авиакомпании Ryanair приговорили к 10 месяца тюремного заключения за пьяный дебош в самолете. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, инцидент произошел в ноябре 2025 года во время перелета из Кракова, Польша, в Бристоль, Великобритания. Мужчина лишился свободы за то, что в полете выпивал на борту алкоголь, купленный в Duty Free, оскорблял попутчиков и отказывался слушать команды членов экипажа.

Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
Несмотря на то, что обвиняемый признал вину, суд не смягчил решение. «Мы надеемся, что этот обвинительный приговор еще больше ограничит деструктивное поведение на рейсах, чтобы и пассажиры, и экипаж могли путешествовать в комфортной и спокойной обстановке», — заявил пресс-секретарь авиаперевозчика Джейд Кирван.

Уточняется, что даже если местные власти отказываются выдвигать публичные обвинения против буйных граждан на борту, Ryanair инициирует собственные частные гражданские и уголовные преследования. Таким образом транспортный перевозчик планирует искоренить неподобающее поведение среди своих клиентов.

Ранее пассажирка отказалась терпеть грубость сотрудницы авиакомпании Ryanair и была снята с рейса. Причиной конфликта стало то, что девушка записывала видео для своего блога.

