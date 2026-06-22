Лоза раскрыл правду о предложенных Куртуковой «Сосеночках»

Певец Юрий Лоза признал, что хотел продать песню «Сосеночки» Татьяне Куртуковой

Певец Юрий Лоза высказался о попытке продать свою песню «Сосеночки» исполнительнице хита про «матушку-землю» Татьяне Куртуковой. Его слова приводит ОСН.

Автор культовой композиции «Плот» признал, что действительно предлагал одну из своих песен менеджерам Куртуковой, однако заверил, что сам не общался с певицей.

«Я предлагал ее представителям свою песню «Елочки-сосеночки». В целом предлагаю свои песни сотням людей. Кто-то берет в оборот, кто-то нет, поэтому я привык к отказам», — заявил Юрий.

Также Лоза вновь подчеркнул, что понятия не имеет, кто такая Куртукова.

В декабре 2025 года исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова сообщила, что певец и композитор Юрий Лоза пытался продать ей песню под названием «Сосеночки», но она отклонила предложение.