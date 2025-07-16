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11:25, 16 июля 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос о ядерной доктрине России

Песков: Все положения ядерной доктрины России продолжают действовать
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

В Кремле ответили на вопрос о ядерной доктрине России. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что все положения ядерной доктрины сохраняют свою силу. В том числе действует и пункт об ответственности стран — обладателей ядерного оружия за «подзуживание неядерных», подчеркнул он.

В этой связи Москва призывает всех заинтересованных лиц оказать давление на Киев для проведения прямых российско-украинских переговоров, добавил Песков.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов назвал условие применения такого оружия. «Подчеркну, что так называемый порог сдерживания не определен никакими международными обязательствами нашей страны и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника», — сказал он.

ЖЗЛ
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