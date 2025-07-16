Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:33, 16 июля 2025Россия

В одном из районов Москвы ввели карантин

Собянин подписал документ о вводе карантина по бешенству в Бирюлево Восточном
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В столичном районе Бирюлево Восточное ввели карантин по бешенству. Документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, распоряжение опубликовано на сайте mos.ru.

Ограничения, начавшиеся еще 9 июля, будут действовать до 6 сентября 2025 года. Известно, что в одной из квартир на Михневской улице обнаружили зараженное животное. По данным ветклиники, вирусом заразилась кошка, которую содержали на свободном выгуле на даче в Подмосковье.

Портал msk1 пишет, что после выявления инфекции к жителям домов в окрестностях приезжали сотрудники эпидемиологической службы, предлагавшие бесплатно привить домашних животных.

Ранее стало известно, что в Амурской области лиса с бешенством напала на ребенка, а затем на мужчину. Отмечается, что зараженное животное заметило ребенка на улицах Поздеевки Ромненского района Амурской области. Зверь укусил девочку за палец, после чего бросился на мужчину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины высказался о продолжении контактов с Россией

    Семейство лебедей вышло на променад в российской деревне

    В Раде объяснили заявления Зеленского о ракетных ударах по России

    Анастасия Ивлеева опубликовала фото в крошечном бикини

    Беспилотник ВСУ с надписью «с любовью для жителей Белгорода» сняли на видео

    Россиянам раскрыли способы продать квартиру дороже

    Зеленский выдвинул первое требование новому правительству

    Российская семья отметила бриллиантовую свадьбу

    Стало известно о многомиллионном наследстве Юрия Мороза

    В одном из районов Москвы ввели карантин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости