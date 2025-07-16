В одном из районов Москвы ввели карантин

Собянин подписал документ о вводе карантина по бешенству в Бирюлево Восточном

В столичном районе Бирюлево Восточное ввели карантин по бешенству. Документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, распоряжение опубликовано на сайте mos.ru.

Ограничения, начавшиеся еще 9 июля, будут действовать до 6 сентября 2025 года. Известно, что в одной из квартир на Михневской улице обнаружили зараженное животное. По данным ветклиники, вирусом заразилась кошка, которую содержали на свободном выгуле на даче в Подмосковье.

Портал msk1 пишет, что после выявления инфекции к жителям домов в окрестностях приезжали сотрудники эпидемиологической службы, предлагавшие бесплатно привить домашних животных.

Ранее стало известно, что в Амурской области лиса с бешенством напала на ребенка, а затем на мужчину. Отмечается, что зараженное животное заметило ребенка на улицах Поздеевки Ромненского района Амурской области. Зверь укусил девочку за палец, после чего бросился на мужчину.