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07:33, 16 января 2025Россия

Бешеная лиса напала на ребенка и мужчину в российском регионе

В Амурской области лиса с бешенством напала на ребенка, а затем на мужчину
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Амурской области лиса с бешенством напала на ребенка, а затем на мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его информации, бешеная лиса заметила ребенка на улицах Поздеевки Ромненского района Амурской области. Животное укусило девочку за палец, после чего бросилась на мужчину. Подвергшийся нападению россиянин отбился от лисы и нанес ей несовместимые с жизнью травмы. Он отнес хищницу в управление ветеринарии, где у нее обнаружили бешенство.

Впоследствии пострадавшему ребенку сделали все необходимые прививки, защищающие от бешенства. О состоянии девочки данных не приводится. В Поздеевке ввели карантин, специалисты проводят дезинфекцию.

В октябре 2024 года лиса напала на двух пенсионерок в селе Кусимовский Рудник в Абзелиловском районе Башкирии. Хищница набросилась сначала на 87-летнюю пожилую женщину, которая сидела на скамейке перед домом. На помощь бросилась 65-летняя прохожая, однако лиса атаковала и ее.

ЖЗЛ
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