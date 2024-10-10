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15:24, 10 октября 2024Россия

Лиса напала на двух российских пенсионерок

В селе Кусимовский Рудник лиса напала на двух пенсионерок

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

Лиса напала на двух пенсионерок в селе Кусимовский Рудник в Абзелиловском районе Башкирии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Хищница набросилась сначала на 87-летнюю бабушку, которая сидела на скамейке перед домом. На помощь женщине бросилась 65-летняя прохожая, однако лиса атаковала и ее. Сосед услышал крики — пытался прогнать зверя шумом и метлой, но это не помогло. Хищницу удалось схватить спасателям, те передали ее ветеринарам на обследование.

О состоянии пожилых россиянок данных не приводится.

До этого стало известно, что в Иркутской области медведь, лежащий на дороге, спровоцировал массовую аварию. В результате случившегося никто из людей не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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