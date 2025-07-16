ВС России нанесли массированный удар по северу Украины

ВС России нанесли массированный удар по Шостке в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает Telgram-канал «Иди и смотри».

«Очень сильный прилет в Шостке», — говорится в публикации.

По словам собеседника Telegram-канала, удар мог быть нанесен при помощи баллистической ракеты. Какие объекты инфраструктуры были повреждены, не уточняется.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по ракетному комплексу Вооруженных сил Украины. Он располагался в районе поселка Гвардейское в Одесской области.