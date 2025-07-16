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18:06, 16 июля 2025Бывший СССР

ВС России нанесли массированный удар по северу Украины

ВС России нанесли массированный удар по Шостке в Сумской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает Telgram-канал «Иди и смотри».

«Очень сильный прилет в Шостке», — говорится в публикации.

По словам собеседника Telegram-канала, удар мог быть нанесен при помощи баллистической ракеты. Какие объекты инфраструктуры были повреждены, не уточняется.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по ракетному комплексу Вооруженных сил Украины. Он располагался в районе поселка Гвардейское в Одесской области.

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