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11:53, 16 июля 2025Культура

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» подала на развод после 24 лет совместной жизни

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Уколова развелась с мужем после 17 лет брака
Ольга Коровина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Анна Уколова ушла от мужа, бизнесмена Сергея Пугачева после 24 лет совместной жизни. Об этом сообщает StarHit.

Пара состояла в браке на протяжении 17 лет. В 2011 году у супругов родился сын Макар. Отмечается, что Уколова не брала фамилию мужа, чтобы не ассоциироваться с певицей Аллой Пугачевой.

Известно, что инициатором расставания стала сама актриса. В первый раз она подала на развод осенью 2023 года, однако Пугачеву удалось восстановить отношения с супругой. Артистка забрала заявление, но спустя полгода история повторилась. По данным источника, к началу 2025 года пара уже оформила развод.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Андрей Мерзликин развелся с супругой Анной после 19 лет брака. Отмечается, что развод пары был официально оформлен 8 июля, в День семьи, любви и верности.

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