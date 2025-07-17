Новостройки в России взлетели в цене

DataFlat: Жилье в новостройках России подорожало на 17,9 % за год

Жилье в новостройках России в первом полугодии 2025 года подорожало на 17,9 процента год к году, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического центра DataFlat.

Средняя стоимость проданной квартиры по России выросла до 9,7 миллиона рублей. За два последних года подорожание составило 36,8 процента — в первом полугодии 2023 года средняя строящаяся российская квартира была продана за 7,1 миллиона рублей.

Подорожание жилья в новостройках происходит на фоне падения продаж, которые за год сократились на 27,8 процента — с 314,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в первом полугодии 2024 года до 227,1 тысячи ДДУ в первой половине нынешнего года.

Средняя площадь проданного первичного жилья за последний год почти не изменилась — рост составил всего 1,2 процента, до 47,4 квадратных метра.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года в Москве продажи первичного жилья упали на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. В 2025 году было оформлено 37,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ).