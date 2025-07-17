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16:06, 17 июля 2025Экономика

Москвичи резко отвернулись от одного типа жилья

Росреестр: Продажи новостроек в Москве упали на 16 процентов в 2025 году
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 2025 году жители Москвы резко отвернулись от новостроек — с января по июнь продажи первичного жилья в столице упали на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. Такие данные приводит пресс-служба столичного управления Росреестра, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

За этот период оформили 37,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). С учетом нежилой недвижимости количество ДДУ достигает 55,6 тысячи, но и это на 19 процентов меньше, чем в прошлом году, уточнили в ведомстве.

На вторичном рынке жилья Москвы продажи тоже снизились, но не так значительно. С января по июнь число сделок просело до 63,9 тысячи — это на 3,2 процента меньше, чем за тот же срок в 2024 году.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в 2025 году цены на новостройки в России стабилизируются на фоне смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. Так, в первом полугодии в некоторых регионах цены выросли лишь на 3-4 процента, что говорит о переходе рынка к равновесию.

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