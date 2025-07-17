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21:33, 17 июля 2025Мир

США пригрозили России торговыми пошлинами и санкциями

Ливитт: США введут санкции против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

США введут в отношении России торговые пошлины и вторичные санкции, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или сделку по Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет ТАСС.

«Если Россия откажется юридически согласиться на прекращение огня, то она столкнется с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями», — подчеркнула она.

Ранее старший научный сотрудник аналитического института Chatham House Кейр Джайлс заявил, что выдвинутый президентом США Дональдом Трампом ультиматум о необходимости достижения мира на Украине за 50-дневный срок дает России пространство для маневра. Он отметил, что за это время Москва сможет в очередной раз переиграть Вашингтон с помощью дипломатического хода.

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