Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:09, 17 июля 2025Путешествия

Турист не заплатил за напитки по завышенной цене в Таиланде, был избит и попал на видео

DM: Девять сотрудников караоке-бара в Таиланде избили британского туриста
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Отдыхающий в Таиланде турист отказался платить за напитки в караоке-баре и был избит его сотрудниками. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, инцидент произошел в среду, 16 июля. 26-летний британский турист был один в баре Diamond в Чиангмае. Когда он собрался уходить, работники заведения принесли ему счет с завышенными ценами на 20 тысяч бат (48,1 тысячи рублей). Мужчина возмутился и ушел, не заплатив за напитки, однако сотрудники бара догнали его и избили.

В тот момент, когда девять тайцев набросились на туриста, они попали на видео. На кадрах группа мужчин удерживает британца за ноги и руки, пиная его, а испуганный путешественник клянется, что заплатит наличными.

Как сообщил руководитель отряда местной полиции, полковник Пратчая Тисала, находившийся в состоянии алкогольного опьянения турист отделался лишь незначительными ушибами. Офицеры арестовали восемь человек в возрасте от 18 до 28 лет, а девятый злоумышленник сдался сам.

Выяснилось, что у заведения не было лицензии, после инцидента Diamond закрыли. Сотрудникам предприятия, среди которых была одна женщина, предъявили обвинения в нападении и организации незаконного бизнеса.

Ранее американского туриста ограбили в Паттайе. Мужчина потребовал у грабителей вернуть деньги и получил удар камнем по голове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине предупредили о скором масштабном наступлении России

    В России порассуждали о ядерной войне после слов генерала США об уничтожении Калининграда

    В деле задержанного российского актера из «Морских дьяволов» появились новые эпизоды

    Россиянка обобрала участника СВО и поплатилась

    Избиение женщиной ребенка со словами «не ори» в российском детсаде попало на видео

    Захарова пригрозила Западу ответом из-за ударов Украины по России

    Бывший сотрудник ФСБ в составе банды похитил у россиян миллионы рублей

    В Москве прокомментировали идею отмены электросамокатов

    Россияне заявили о готовности построить отношения с фанатами одной культуры

    Зеленский анонсировал новые перестановки во власти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости