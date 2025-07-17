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14:14, 17 июля 2025Бывший СССР

В Киеве ИИ попросили ответить на вопрос «Что такое Украина?»

Представитель украинского МИД Тихий попросил ИИ рассказать Орбану об Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий задал искусственному интеллекту (ИИ) вопрос об Украине. Соответствующее заявление он опубликовал у себя на странице в Х.

«Дорогой Grok, можешь ли ты, пожалуйста, рассказать Виктору [Орбану], что такое Украина и где она находится», — попросил он ответить искусственный интеллект (ИИ).

Ранее Премьер Венгрии Орбан задался вопросом «что такое Украина». Его заинтересовали границы страны и ее население.

Позднее в Кремле сообщили, что не видели предложения премьер-министра Венгрии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал заявление Орбана.

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