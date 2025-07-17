Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий задал искусственному интеллекту (ИИ) вопрос об Украине. Соответствующее заявление он опубликовал у себя на странице в Х.
«Дорогой Grok, можешь ли ты, пожалуйста, рассказать Виктору [Орбану], что такое Украина и где она находится», — попросил он ответить искусственный интеллект (ИИ).
Ранее Премьер Венгрии Орбан задался вопросом «что такое Украина». Его заинтересовали границы страны и ее население.
Позднее в Кремле сообщили, что не видели предложения премьер-министра Венгрии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал заявление Орбана.