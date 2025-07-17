В Киеве ИИ попросили ответить на вопрос «Что такое Украина?»

Представитель украинского МИД Тихий попросил ИИ рассказать Орбану об Украине

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий задал искусственному интеллекту (ИИ) вопрос об Украине. Соответствующее заявление он опубликовал у себя на странице в Х.

«Дорогой Grok, можешь ли ты, пожалуйста, рассказать Виктору [Орбану], что такое Украина и где она находится», — попросил он ответить искусственный интеллект (ИИ).

Ранее Премьер Венгрии Орбан задался вопросом «что такое Украина». Его заинтересовали границы страны и ее население.

Позднее в Кремле сообщили, что не видели предложения премьер-министра Венгрии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал заявление Орбана.